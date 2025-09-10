Este fin de semana se disputará la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile, duelo que tenía que abrir la temporada en el fútbol chileno, pero se tuvo que correr para esta fecha por problemas entre la organización y la disposición de las autoridades.

Este nuevo Superclásico se jugará apenas dos semanas después del último que fue el domingo 31 de agosto por la fecha 22 de la Liga de Primera, donde el Cacique venció por 1-0 a la U en el Estadio Monumental.

Pero la Supercopa se disputará en campo neutral y el elegido por la ANFP fue el Estadio Santa Laura, que tendrá un aforo limitado para mayores de 55 años más asistentes ligados al fútbol formativo.

Una de las últimas dudas que rondaban a este partido era quién sería el relator elegido por TNT Sports para la transmisión televisiva, ya que tras la salida de Claudio Palma ha habido una constante rotación en esta clase de duelos en la señal deportiva.

Por ejemplo, en el Superclásico 198 el encargado de narrar el partido fue Patricio Barrera, mejor conocido como el “Grillo del Gol”.

Y en esta oportunidad el canal dueño de los derechos de transmisión decidió cambiar de voz y el elegido es Ignacio Valenzuela, periodista deportivo que también trabaja en aquella señal.

El rostro de Canal 13 estará acompañado por los comentaristas Manuel De Tezanos Pinto y Leonardo Burgueño.

Ignacio Valenzuela relatará la Supercopa en TNT Sports Premium. (Foto: Instagram)

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, comuna de Independencia, Santiago.

La transmisión televisiva será a través de TNT Sports Premium y en streaming se podrá ver por la plataforma de pago HBO Max suscrito a TNT Sports.