Colo Colo recibió esta tarde a Deportes Iquique en lo que será el último partido de los albos antes del parón por el Mundial Sub 20. Con goles de Bolados y Cepeda, los albos se pusieron en ventaja por 2 a 0.

Fue recién en el minuto 38′ cuando, tras un gran pase de Vicente Pizarro, Marcos Bolados se dirigió directo hacia el área rival para batir al meta del cuadro forastero y así anotar el primer tanto del popular.

En la segunda parte, Lucas Cepeda tuvo su tanto personal en el 64 tras un remate de lujo. Sin embargo, el balón impactó en los dos postes del portero iquiqueño y fue finalmente Mauricio Isla quien aprovechó el rebote para poner el 2 a 0 parcial.

Vale destacar que en la primera parte, el porteño ya había tenido la chance de anotar otro verdadero golazo, pero en aquella ocasión, el golero Daniel Castillo tuvo una notable tapada para ahogar el grito de gol del “Cacique”.

Como dato no menor, Fernando De Paul debió abandonar el campo de juego tras una gran tapada que le costó una lesión. En su lugar, Fernando Ortiz debió mandar a la cancha a Eduardo Villanueva.

