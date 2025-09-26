El pasado miércoles se llevó a cabo la reunión de directorio ordinaria en Blanco y Negro correspondiente a septiembre, donde se vivió un nuevo capítulo en el constante enfrentamiento entre los bloques que se disputan el poder en Colo Colo.

El director Ángel Maulén, que es uno de los cuatro representantes del bloque Vial/Ruiz-Tagle que actualmente es oposición, pidió la renuncia del presidente Aníbal Mosa y el vicepresidente Eduardo Loyola, acusándolos de ser responsables por la tragedia del 10 de abril, cuando fallecieron dos jóvenes hinchas en los exteriores del Estadio Monumental.

También los responsabilizó por el mal año que ha tenido el club en lo deportivo e insticucional, en un centenario para el olvido.

Esto no cayó nada bien en el bloque Mosa, desde donde salieron a defenderse y rechazar esta propuesta de dejar el mando de la concesionaria.

Pero en la instancia, también apareció una moción que podría tomar fuerza a futuro. Se trata de una idea que fue planteada por un director, de renovar por completo la mesa de la sociedad anónima.

Que se vayan todos

El mismo Maulén habló con Radio ADN y explicó de qué se trata esta propuesta, donde la idea sería que todo el directorio renunciara, los siete directores de los dos bloques, a excecpión de los dos representantes del Club Social y Deportivo Colo Colo.

“Un director propuso entonces que nos fuéramos todos. Me sumo a eso. Lo pido eso. Vámonos todos, que llegue gente nueva. Que se vayan todos los directores, salvo los del Club Social. Pero todo el resto que se vayan y que los accionistas nombren a otros. Que me vaya yo, que se vayan todos los que están ahí. Todos, todos”, comenzó diciendo.

“Que llegue gente joven, gente nueva, gente con aire, con ideas nuevas. Ese directorio está tóxico. No pueden seguir las mismas personas que se van rotando los últimos seis, siete años. Que llegue gente nueva. Que Mosa con su grupo nombre a otras personas. No que esté enfermo de salir siempre en la foto. Que no use Colo Colo para hacerse famoso”, lanzó Maulén.

Ángel Maulén, director del bloque Vial/Ruiz-Tagle en Blanco y Negro.

En la misma emisora pero horas antes, Loyola también dio a entender que estaría de acuerdo en que el directorio se renovara por completo, que sería la única vía por la que renunciaría.

“Yo tengo el cuero duro, no voy a renunciar. Ahora si todos nos ponemos de acuerdo y renunciamos, y generamos un nuevo gobierno corporativo, yo no tengo ningún problema, seguiré siendo colocolino, lo soy desde niño. Pero no estoy disponible para que un individuo como Maulén, que me conoce y muy bien, basuree, ataque mi honra y la honra de la gente que más quiero”, expresó quien es uno de los tres directores del bloque Mosa.

Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro y director del bloque Mosa.

Cabe recordar que a la concesión de Blanco y Negro le quedan 10 años de contrato para mantenerse al mando del fútbol profesional de Colo Colo, una década en la que podrían seguir las disputas.