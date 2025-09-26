Colo Colo sale al campo de juego del estadio Monumental para medirse ante Deportes Iquique este viernes a las 19:00 por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. Los Albos tendrán su segundo compromiso al mando de Fernando Ortíz.

El Cacique viene de caer por 3-0 ante Universidad de Chile en la Supercopa 2025 que se disputó en el estadio Santa Laura. Además de la dura derrota, el equipo tuvo que lidiar con la expulsión de Sebastián Vegas y Javier Correa sufrió un desgarro en el aductor izquierdo.

En el caso del zaguero suspendido será reemplazado por Emiliano Amor, quien hará dupla de centrales con Jonathan Villagra que empieza a ganarse un lugar en el elenco estelar.

Por su parte, en la zona delantera el entrenador jugará con Marcos Bolados como ‘9’ en reemplazo de Correa. El antofagastino le ganó la pulseada a Salomón Rodríguez, quien está teniendo una pésima temporada.

De esta manera, el once del Popular será con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en zona defensiva; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro en medio terreno; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en ataque.

Marcos Bolados es el ‘9’ de Colo Colo ante Deportes Iquique. (Foto: Photosport)

¿Quiénes son los suplentes del Cacique ante Deportes Iquique?

La suplencia de los Albos está integrada por Eduardo Villanueva, Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Tomás Alarcón, Leandro Hernández, Manley Clerveaux y Salomón Rodríguez.