“Es vivito para jugar y tiene buena técnica”: Carlos Caszely pide más minutos para esta promesa de Colo Colo

Carlos Caszely es voz autorizada para hablar de Colo Colo, toda vez que el ‘Rey del metro cuadrado’ es considerado el ídolo máximo de la institución alba y el día de ayer estuvo de invitado en el programa Picado TV junto a Daniel Arrieta y Claudio Borghi.
Ahí, el ex jugador de los albos fue consultado por los jugadores que le llaman la atención y, de manera sorpresiva, nombró a uno que está en el radar de pocos y que ya hizo su debut con la camiseta del Cacique.
Martínez con la camiseta de Colo Colo en un amistoso. | Foto: Photosport
Se trata de Vicente Martínez, quien ingresó en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido en marzo pasado le genera ilusión al ídolo albo: “Hay otro chico que juega muy bien, pero no es 9 y en la Selección lo ponen de 9: Vicho Martínez”, dijo en primera instancia.
“Es un mediocampista con llegada, pero en la Selección lo ponen de 9 y se pierde. Le pega bien de fuera del área, es vivito para jugar, tiene buena técnica”, complementó sobre las condiciones que tiene el jugador perteneciente a Colo Colo.
¿Tendrá más oportunidades? Lo cierto es que Fernando Ortiz ha acostumbrado a citar a jugadores jóvenes en el Cacique y varios han tenido su oportunidad como Yastin Cuevas o el mismo Leandro Hernández, quien ahora es inamovible en el once inicial.
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En síntesis
- Carlos Caszely destacó las condiciones del joven volante Vicente Martínez en el programa Picado TV.
- El juvenil Vicente Martínez debutó con el Cacique en marzo pasado ante Coquimbo Unido.
- El ídolo de Colo Colo criticó que el mediocampista sea alineado como delantero en la Selección.