La tremenda noticia que recibe Colo Colo en la previa del partido ante Deportes La Serena

El Cacique debe visitar a Deportes La Serena este sábado y recibió una noticia que alegra a todo el plantel albo.

Colo Colo ya dejó atrás la tremenda victoria ante Universidad Católica en el Claro Arena y ahora se enfoca de lleno en lo que será su compromiso por la Fecha 14 de la Liga de Primera 2026, donde deberá visitar a Deportes La Serena en la Región de Coquimbo.

De manera sorpresiva a lo que ha ocurrido en encuentros anteriores y más teniendo en cuenta la reciente visita de los albos a la Región de Coquimbo para enfrentar a Coquimbo Unido, esta vez sí habrá hinchada visitante en el Estadio La Portada de La Serena.

Habrá público albo en La Serena. | Foto: Photosport

La dirigencia del cuadro serenense se la jugó por el público visitante y le asignó la Galería Norte a los hinchas albos, quienes arrasaron en pocos minutos con las entradas disponibles para ver al puntero del fútbol chileno.

Cabe destacar que lo hecho por Deportes La Serena va en la línea de lo que ha venido haciendo: hace un par de semanas enfrentaron a Universidad de Chile en La Portada y también recibieron público visitante sin registrarse incidentes.

Así las cosas, el cuadro papayero da un paso hacia adelante en la organización de espectáculos deportivos y el equipo de Fernando Ortiz podrá estar acompañado de sus hinchas en un duelo clave para mantener y buscar alargar distancias en la Liga de Primera 2026.

Publicidad

En síntesis

Colo Colo visitará a Deportes La Serena en la Fecha 14 de la Liga 2026.

La dirigencia serenense autorizó la presencia de hinchada visitante en el Estadio La Portada.

Los hinchas del equipo dirigido por Fernando Ortiz agotaron rápidamente las entradas de Galería Norte.