Carlos Villanueva pide este refuerzo para Colo Colo en el Mercado de Fichajes: “Buscaría a…”

El ex jugador de fútbol detecta la principal necesidad para los albos de cara al segundo semestre del fútbol chileno.

Colo Colo tiene un importante compromiso este sábado por la Liga de Primera 2026, día en donde deberá visitar a Deportes La Serena por la Fecha 14 con la obligación de devolverse a Santiago con los tres puntos en el bolsillo.

El partido ante los papayeros será el penúltimo de la primera rueda del torneo nacional y en el Estadio Monumental ya piensan en el Mercado de Fichajes, donde buscarán piezas que le den un salto de calidad a la plantilla.

Uno que cree que es imperativo reforzarse es Carlos Villanueva, ex jugador de fútbol y panelista de Pelota Parada de TNT Sports quien se refirió a lo que necesitan los albos: “Un lateral derecho, que tenga de las dos características. Veo a un Matías Fernández más ofensivo y Jeyson Rojas más defensivo. Buscaría uno que tenga los dos roles”, dijo.

Jeyson Rojas es el dueño de la banda derecha. | Foto: Photosport

“Lo que está jugando Matías Fernández… es muy poco. Tienen que elegir las posiciones que están ‘un poco más débil’, pero un lateral de Colo Colo uno siempre lo ve un poco más ofensivo”, complementó sobre sus dichos.

Matías Fernández Cordero llegó a principio de año con la intención de quedarse con la banda derecha, pero no respondió en el primer partido de la temporada y, desde ahí, Fernando Ortiz le dio plena confianza a Jeyson Rojas.

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Eso sí, cabe mencionar que el Cacique no tendría dentro de sus prioridades para el segundo semestre la incorporación de un lateral derecho y pretenden quedarse con Jeyson Rojas y Matías Fernández hasta que termine el año.

En síntesis

Colo Colo visitará a Deportes La Serena este sábado por la Fecha 14 de la Liga 2026.

El exfutbolista Carlos Villanueva declaró que el Cacique necesita reforzarse con un lateral derecho.

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