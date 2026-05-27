¡No es Fernando Ortiz! Pablo Flamm y el artífice del gran momento de Colo Colo: “De la mano de…”

El periodista y conductor de programas deportivos apunta con nombre y apellido al responsable del gran momento de Colo Colo.

Colo Colo vive un gran momento de la temporada 2026, en donde se encuentra líder de la Liga de Primera 2026 con 30 puntos y le saca 8 de ventaja a Huachipato, quien hoy por hoy es su más cercano perseguidor en el torneo.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz acumula 4 victorias consecutivas en la Liga de Primera 2026 y este sábado buscará la quinta cuando tenga que jugar en condición de visitante ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

Ortiz le da crédito a Javier Correa. | Foto: Photosport

El momento albo fue analizado por Pablo Flamm, periodista y conductor de De Fútbol Se Habla Así de D Sports en donde dijo que “Ya le sacó 8 puntos de ventaja a Huachipato, 9 a Deportes Limache y 10 a Universidad Católica. Es el mejor rendimiento tanto de local como de visita”.

Flamm apunta con nombre y apellido al responsable del buen presente que vive Colo Colo: “Encontró en Javier Correa a ese goleador que estuvo en un momento oscuro, amargo. Hoy, de la mano de Correa -quien lleva 8 tantos- sigue encumbrándose en la parte más alta”.

En el cierre, reflexiona sobre la forma en que juega el Cacique de Fernando Ortiz: “Podemos debatir si gusta o no cómo juega Colo Colo, pero el equipo muestra números sólidos, absolutamente irrefutables”, remató.

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En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 con 30 puntos tras lograr cuatro victorias consecutivas.

El equipo de Fernando Ortiz mantiene una ventaja de 8 puntos sobre su escolta, Huachipato.

El delantero Javier Correa es el goleador del club albo con 8 tantos anotados.