Golpe total de Daniel Arrieta en el Mercado de Fichajes de Colo Colo: “Están negociando”

El periodista que cubre a Colo Colo entrega noticias sobre los movimientos de mercado en el puntero del fútbol chileno.

Colo Colo está a pocos partidos de concluir la primera rueda de la Liga de Primera 2026 y, junto al fin del primer semestre, el Cacique buscará en el Mercado de Fichajes incorporar jugadores que le den un salto de calidad al plantel de cara al segundo semestre.

Además de refuerzos, Aníbal Mosa y compañía deberán definir la situación de jugadores como Joaquín Sosa, cuyo préstamo vence al finalizar este semestre y desde ya trabajan para asegurar su permanencia.

Así lo confirmó Daniel Arrieta, periodista que cubre a los albos en TNT Sports: “Colo Colo y el Bolognia están negociando para extender el préstamo de Joaquín Sosa hasta junio de 2027. Esa es la conversación que se está llevando adelante para que la permanencia de Sosa sea al menos por un año más”, dijo en Pelota Parada.

Buscan la renovación de Sosa por un año más. | Foto: Photosport

“Lo hace proyectando el próximo año donde podrían jugar la fase de grupos de Copa Libertadores, eso está ocurriendo hoy. Por lo tanto, ya quieren comenzar a asegurar futbolistas al menos hasta el primer semestre de 2027”, complementó.

En esa línea, el comunicador asegura que “Habría un cargo para extender el vínculo que lo tendría que asumir Colo Colo, pero esa es la fórmula que la dirigencia de Blanco y Negro está negociando por su permanencia”.

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Así las cosas, Colo Colo pretende cerrar rápido la continuidad de Joaquín Sosa por un año más. El uruguayo se transformó en un patrón de la zaga alba y es un pilar fundamental en el equipo de Fernando Ortiz.

En síntesis

Colo Colo negocia con el Bologna para extender el préstamo del defensor uruguayo Joaquín Sosa.

La dirigencia liderada por Aníbal Mosa busca prolongar el contrato del zaguero hasta junio de 2027.

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