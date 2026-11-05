El entrenador Fernando Ortiz paró un equipo tentativo en el entrenamiento de Colo Colo, de cara al partido del domingo.

En Colo Colo tienen entre ceja y ceja la estrella 35 que pueden conseguir este fin de semana de visita ante Ñublense, por lo que el entrenador Fernando Ortiz no quiere dejar nada al azar.

Por ello que este jueves el técnico argentino paró un equipo tentativo en el entrenamiento en el Estadio Monumental, donde prácticamente replicó la formación que goleó por 6-1 a Universidad de Concepción el pasado viernes.

Eso sí, el Tano Ortiz tuvo que hacer un cambio obligado, que se debe a la suspensión del defensa uruguayo Joaquín Sosa por acumulación de tarjetas amarillas.

En su lugar, sería reacomodado Erick Wiemberg como zaguero central por su perfil zurdo, mientras que Diego Ulloa retomaría la titularidad por la banda izquierda.

Diego Ulloa retornaría al equipo titular de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

El caboverdiano Vozinha sigue fijo en el arco del cuadro popular, así como el capitán Arturo Vidal vuelve al mediocampo, donde se le vio muy bien ante el Campanil, beneficiado por el 4-3-3 en el esquema.

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También se mantienen los jóvenes punteros Francisco Marchant y Gedeón Díaz como acompañantes de Javier Correa en ofensiva, para darle velocidad y dinamismo al ataque.

La probable formación de Colo Colo: Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez; Francisco Marchant, Gedeón Díaz y Javier Correa.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Ñublense vs. Colo Colo?

El partido de Ñublense contra Colo Colo se disputará el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.