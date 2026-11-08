El entrenador Fernando Ortiz confirmó el equpo titular del Cacique que esta tarde busca coronarse en la Liga de Primera 2026.

Este domingo podríamos tener a un nuevo campeón en el fútbol chileno, pues Colo Colo necesita un triunfo para esta tarde coronarse en la Liga de Primera 2026, en la que sería su estrella número 35 en torneos de Primera División.

El Cacique visita a Ñublense queriendo abrochar lo antes posible la obtención del título, aunque por delante todavía le van a quedar tres fechas.

Para este compromiso, el entrenador Fernando Ortiz solo hará un cambio en comparación al equipo que goleó por 6-1 a Universidad de Concepción en la fecha anterior.

Se trata del regreso a la titularidad de Diego Ulloa, que esta vez lo hará como defensa central por el sector izquierdo, ante la suspensión del uruguayo Joaquín Sosa.

Otra baja de los albos es la de Leandro Hernández, atacante que está al margen por un esguince en el tobillo izquierdo y que además esta madrugada protagonizó un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol en Santiago.

Tampoco está disponible el volante Claudio Aquino, quien podría perderse lo que resta de temporada luego de ser intervenido por una apendicitis.

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La formación de Colo Colo: Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Diego Ulloa, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez; Francisco Marchant, Gedeón Díaz y Javier Correa.

Formación de Colo Colo vs. Ñublense.

¿A qué hora es el partido de Ñublense vs. Colo Colo?

El partido entre Ñublense y Colo Colo se disputa este domingo 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera. La transmisión será a través de TNT Sports Premium y HBO Max.