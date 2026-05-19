Excadete de Colo Colo: Destapan quién le entregó los $50 millones a Arturo Vidal tras robo a casa de cambios

El futbolista de Colo Colo debió declarar como testigo ante la PDI y este martes devolvió cerca de 35 millones de pesos tras robo a una casa de cambios.

Un nuevo y delicado episodio mantiene complicado a Arturo Vidal fuera de las canchas. El volante de Colo Colo apareció vinculado a una investigación por el presunto robo de dinero desde una casa de cambios, causa que actualmente es indagada por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.

Según información dada a conocer por Radio ADN, la persona sindicada como responsable de la sustracción sería Ignacio Rodríguez, amigo cercano de Vidal desde hace más de diez años, ex cadete albo y actual jugador de Rodelindo Román, club ligado históricamente al propio “King”.

Ignacio Rodríguez junto a Arturo Vidal (Gentileza: Contigo en la mañana, CHV).

De acuerdo a los antecedentes revelados, el hecho se remonta a enero de este año, cuando el dueño de una casa de cambios detectó movimientos irregulares y una millonaria desaparición de dinero desde una caja fuerte de su local. El monto sustraído rondaría los 50 millones de pesos.

En medio de la investigación, Rodríguez habría reconocido que el dinero terminó siendo entregado a Vidal, situación que motivó que el seleccionado chileno concurriera este lunes hasta la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte de la PDI para prestar declaración en calidad de testigo.

El mediocampista acudió al cuartel policial durante la tarde y entregó su versión de los hechos ante los detectives. Por ahora, Vidal no figura como imputado en la causa, aunque el caso vuelve a instalarlo en medio de una fuerte polémica extradeportiva.

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Finalmente durante la tarde de este martes, Chilevisión Noticias confirmó que el futbolista realizó un pago de devolución por 35 millones de pesos.

En síntesis…