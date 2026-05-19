“Es un fantasma”: Rodrigo Herrera liquida a jugador de la U y aconseja a Fernando Gago reforzar tres posiciones

En conversación con Bolavip, el periodista entregó una dura mirada sobre el armado del plantel azul y puso el foco en las posiciones que, a su juicio, deberían reforzarse.

Universidad de Chile atraviesa un momento irregular en la Liga de Primera 2026 bajo la conducción del argentino Fernando Gago y las dudas sobre el funcionamiento del Romántico Viajero han ido en aumento tras los últimos resultados.

En ese escenario, el análisis sobre el plantel laico se ha vuelto cada vez más crítico, especialmente en torno al nivel de los refuerzos y la falta de variantes ofensivas.

Es por esta razón que la gerencia deportiva de la U en conjunto con el estratega trasandino ya comienzan a pensar en el próximo mercado de pases, donde el Chuncho podrá fichar a tres jugadores.

Fernando Gago comienza a pensar quiénes serán los refuerzos de la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Rodrigo Herrera buscaría un central, un 9 y un puntero para la U

En este escenario, el periodista Rodrigo Herrera entregó una crítica directa al presente del plantel azul, apuntando a falencias estructurales en distintas zonas del campo.

“Evidentemente la U no tiene buenos delanteros ni buenos punteros. Tiene un problema también en defensa, por lo tanto necesita un defensa central, un centrodelantero y un puntero abierto que le haga compañía a Maximiliano Guerrero”, señaló a Bolavip Chile.

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Además, el comunicador cuestionó el rendimiento de tres futbolista azules. “La U apostó por Eduardo Vargas, por Juan Martín Lucero, por Octavio Rivero, pero la realidad es que ya no rindieron. Vargas ya no tiene el poder de gol de antes, Lucero es un fantasma y Rivero está lesionado”, concluyó.

En resumen…