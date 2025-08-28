Colo Colo se puso como plazo cerrar el sábado a su nuevo entrenador. El Cacique está muy cerca de sellar la incorporación del estratega argentino de 47 años, Fernando Ortiz. El exfutbolista del Cacique, Fabián Estay, conoce muy bien al Tano.

El mundialista de Francia 1998 tuvo elogios para el DT trasandino y destacó el gran sello que tiene: “Es un técnico que me gusta por cómo juegan sus equipos. Muy cercano al jugador, muy exigente”, comentó en conversación con Radio ADN.

También considera que puede andar bien en el estadio Monumental: “Creo que tal vez le vendría bien a Colo Colo, es un tipo que está acostumbrado a las presiones, dirigió al América que tiene cerca de 40 millones de aficionados”.

Estay piensa que Ortiz tiene una filosofía que se caracteriza más por el ataque que la defensa: “Es más ofensivo que defensivo, porque las obligaciones del América siempre eran ganar, gustar y golear, al igual que Colo Colo”.

Además, menciona que al DT le gusta presionar en campo rival: “Sí, es vertical; sí, intenta hacer una presión alta. No es un tipo que se vaya a poner nervioso por la presión. Creo que es una buena opción”.

Fabián Estay destaca los pasos de Fernando Ortiz por el América y Monterrey

El exseleccionado de Chileaprueba la estadía del entrenador en el América, club con el que alcanzó tres semis seguidas: “El Tano con el América llegó a semifinales, ese equipo jugaba muy bien, era vertical.Lamentablemente, no consiguió el título y no renovó, porque tal vez las formas del América no le gustaron”.

Fabián Estay sólo tiene elogios para Fernando Ortiz. (Foto: Getty)

Fabián Estay valora lo que realizó el estratega en Rayados en sus tres semestres: “Luego agarró a uno de los equipos más caros del continente, como lo es Monterrey, con grandes figuras, y supo lidiar con ello. También llegó a semifinales, no logró ser campeón y esa es la deuda pendiente que tiene en el fútbol mexicano”.