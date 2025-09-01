Todo listo en el Monumental. El argentino Fernando Ortiz asumió este lunes como nuevo entrenador de Colo Colo, un día después que los albos ganaran el Superclásico ante la U por la Fecha 22 de la Liga de Primera y que significó sacar de la lucha por el título a los azules.

En conferencia de prensa, el director técnico de 47 años entregó los lineamientos de su proyecto al mando del Cacique: “Yo trabajo, no es algo que corre en mi cabeza. En algún momento se puede dar. Esta institución me puede dar un título en 10 días (…) No me pongo metas ni a un mes ni a un año, disfruto del día a día”, lanzó.

Fernando Ortiz tendrá su primer gran desafío en la Supercopa (Photosport).

En esa línea, se refirió a la Supercopa y al nuevo clásico contra la U que se aproxima en menos de 15 días. “Se nos viene dentro de una semana la Supercopa, una copa muy importante, soy de la idea de que los clásicos hay que ganarlos. No importa cómo se juega, se ganan”, lanzó como primera advertencia.

Respecto a su filosofía, Ortiz fue tajante: “La idea es ser protagonista donde vayamos a jugar. Es imposible no salir a una cancha y no proponer, con la camiseta que tenemos puesta. Vamos a salir en todas las canchas”, cerró.

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará el próximo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura con estrictas medidas de seguridad y de venta de entradas.