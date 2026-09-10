El entrenador Fernando Ortiz tiene un gran problema para enfrentar a Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile.

En Colo Colo están contentos por la nominación de varios de sus jugadores para la fecha FIFA, pero también se les viene un tremendo dolor de cabeza de cara a los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Esto porque el entrenador Fernando Ortiz perderá a 11 futbolistas para la llave contra Audax Italiano, varios de ellos titulares, por lo que deberá rearmar por completo la formación.

Este jueves se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para la gira por Norteamerica, donde el técnico Nicolás Córdova convocó a cinco figuras del Cacique.

A ellos se suma el arquero caboverdiano Vozinha, que también tiene compromisos con su selección por las clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.

Mientras que el martes se había dado a conocer la nómina de La Roja Sub 20 que competirá en los Juegos Sudamericanos, donde también fueron considerados cinco juveniles albos, entre ellos el portero Gabriel Maureira.

A esta larga lista de bajas se suma también el golero Fernando De Paul, quien sigue en reintegro deportivo tras ser operado por una lesión en el isquiotibial derecho.

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Cabe recordar que la llave de octavos de final entre Colo Colo y Audax Italiano se juega justamente en medio de la fecha FIFA. La ida será el martes 22 y la vuelta el viernes 25 de septiembre.

Las ausencias de Colo Colo para la Copa Chile

Selección Cabo Verde (1): Vozinha.

Vozinha. Selección Chilena (5): Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández.

Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández. La Roja Sub 20 (5): Gabriel Maureira, Bruno Torres, Matías Orellana, Vicente Martínez y Yastin Cuevas.

Jonathan Villagra fue convocado a la Selección Chilena. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

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En síntesis