El ídolo de Colo Colo vuelve a estar en la palestra por una millonaria deuda luego de la demanda de una colaboradora.

En una nueva polémica está envuelto el ídolo nacional Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, que debe pagar una millonaria deuda e incluso tiene una orden de embargo judicial.

Así se dio a conocer en el programa ‘Plan Perfecto’ de Chilevisión, donde expusieron el caso de una trabajadora del Club Chicureo, propiedad del futbolista, que fue despedida luego de su postnatal, sin pago de los años por servicio.

La colaboradora prestó servicios por 15 años, pero más de una década lo hizo mediante boletas de honorarios, situación irregular que le terminó afectando al momento de la desvinculación.

El Club Chicureo es uno de los negocios que tiene Arturo Vidal en Chile.

La orden de embargo contra Arturo Vidal

Pero la justicia falló a favor de la demandante, procediendo con una orden de embargo judicial por una deuda de 76 millones de pesos, pues la indemnización no ha sido cancelada.

Así lo explicó el abogado de la afectada, Juan Pablo Rodríguez, al programa de televisión: “Es un jucio laboral que ya tiene sentencia y hace dos años que se está tratando de cumplir. La parte se vio obligada a solicitar el embargo y gestionarlo con Carabineros y el receptor judicial. El ‘Club Chicureo’ no ha pagado el crédito que se le adeuda a la trabajadora”.

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Esta no sería la única demanda que tendría el King y sus negocios, pues en el espacio televisivo revelaron que existirían otras dos causas. Esto no quiere decir que las arcas del volante de 39 años estén en cero, pues se estima que tiene un patrimonio cercano a los 16 millones de dólares.

En paralelo, Vidal debe concentrarse en los objetivos que tiene con Colo Colo, pues este viernes se define la llave de octavos de final de la Copa Chile contra Audax Italiano y luego se viene la recta final de la Liga de Primera 2026, donde son los principales candidatos al título.