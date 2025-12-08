Colo Colo le puso punto final a su temporada 2025 con un nuevo fracaso en el año, en la que los ‘Albos’ cayeron en condición de local por 2-1 ante Audax Italiano, resultado que los deja sin chances de disputar una competencia internacional para el 2026.

Después de este duelo, el entrenador Fernando Ortiz conversó con los medios en conferencia de prensa y se refirió a lo que fue la derrota ante Audax italiano, la que fue un duro golpe tras quedar fuera de la Copa Sudamericana.

“No se clasificó, no se cumplió el objetivo. La realidad es esa y nada, hay que hacerse cargo. Nada más”, parte señalando Ortiz.

Siguiendo en el análisis del partido, el ‘Tano’ señala que Colo Colo buscó y buscó poder quedarse con la victoria, pero no pudieron con el cerrojo de Audax Italiano, que fue pura efectividad en el primer tiempo.

Ortiz habló tras la derrota de Colo Colo | Foto: Photosport

“Todos vimos lo que fue el partido durante los 95 minutos que se jugó. Se intentó, se buscó. No pudimos abrir el marcador salvo faltando muy poco y el análisis está más que claro”, señaló.

Ortiz y su futuro en Colo Colo

Concluyendo, Ortiz fue consultado sobre lo que será su futuro en Colo Colo tras terminar la temporada y no cumplir el objetivo de conseguir un cupo a competencias internacionales para el 2026, en la que expresó su gran deseo al respecto.

“No soy el que decide sobre eso, pero sí tengo bien claro que quiero continuar más que nunca”, cerró.

