Colo Colo se sigue preparando con todo para lo que es su próximo desafío en esta temporada, la que es la final de la Supercopa ante la Universidad de Chile, la que sigue siendo el gran objetivo de lo que resta de temporada para el club en el año de su centenario.

En las últimas horas, el entrenador Fernando Ortiz conversó con el programa ‘De Fútbol se Habla Así’ de D Sports y se refirió a lo que ha sido su inicio de proceso en Colo Colo, en la que dejó muy en claro cómo es su método de trabajo dentro del equipo.

“Mi forma de ser siempre fue igual, yo siempre digo que hay un ser humano y después lo deportivo, a mí me gusta tratar al jugador tal cual me ven a diario, les preguntó cómo están, cómo va la familia, si fueron a almorzar y todo eso, ese ser humano está ante todo lo deportivo”, parte señalando Ortiz.

Para el DT ‘Albo’, es muy importante lo que es el trato a los jugadores, en la que remarca que ejercer una cercanía y lazos con ellos, le permiten poder llegar más fácil a lo que el máximo de su rendimiento, algo que es muy benefactor para el plantel.

Ortiz y su mensaje claro en Colo Colo | Foto: Photosport

“¿Qué estamos en una institución grande? sí claro, ¿responsabilidad hay? sí, claro, todos los habemos, pero si el jugador fluye de una manera diferente a la hora de ser querido y tenerlo presente a diario, yo considero que el jugador puede rendir mucho más de su condiciones”, remarca.

Ortiz le golpea la mesa al plantel

Concluyendo, Ortiz indica que a pesar de la cercanía que busca implementar dentro de su equipo, sabe que lo primordial es poder rendir en los entrenamientos y cumplir de la mejor forma posible lo que pida el estratega, indicando que el mejor que lo haga, tomará camiseta de titular.

“Yo seguiré por esa misma línea, creo en esa línea, tengo una idea de juego, me enojo también, porque ellos saben que a la hora de trabajar, obviamente si hay instrucciones que un entrenador requiere y el que lo hace bien, va a jugar y el que no lo hace bien, tendrá que saber que tiene que hacer esa función que hay una competencia y el que mejor lo hace va a jugar”, cerró.