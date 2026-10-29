El entrenador de Colo Colo fue consultado por cómo está la interna del Cacique ante lo estrecha que se está poniendo la lucha por el título.

Este jueves hubo conferencia de prensa en Colo Colo en la previa del partido de mañana contra Universidad de Concepción, donde el encargado de atender a los medios de comunicación fue el entrenador Fernando Ortiz.

El técnico argentino fue consultado por si en el Cacique sienten presión en esta recta final de la Liga de Primera 2026, pues han perdido más de la mitad de la ventaja que llegaron a tener en unn momento en la cima de la tabla de posiciones.

Ahora el cuadro popular sigue siendo el líder, pero Universidad de Chile está a la caza y a solo siete puntos, con cinco fechas por disputarse.

Respecto a aquello, el Tano Ortiz intentó mantenerse dentro de los márgenes y darle relevancia a este duelo contra el Campanil, que es uno de los colistas del torneo.

“Todos son importantes y la presión existe desde la primera fecha hasta la última fecha, en cualquier posición en que nosotros juguemos, la presión va a estar siempre. Sí tenemos que retomar volver a la victoria, reconocimiento que no estamos haciendo un buen fútbol para poder lograrla, eso es algo real y consciente de todos, particularmente de nosotros y los jugadores”, comenzó diciendo.

Fernando Ortiz en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Captura)

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“Trabajamos para retomar el nivel que veníamos teniendo, esto es trabajo, esforzarse, entender la situación que estamos pasando pero a la vez somos los mismos jugadores. Es cuestión de confianza, un poco”, agregó respecto al momento de su equipo.

“Obviamente que me gustaría volver a la forma ideal donde tuvimos buen juego y ganar partidos. Pero a la vez soy realista y entendemos, y comprendemos, que el fútbol ese no lo hemos visto en los últimos partidos. Hoy el pre-partido me fui mucho más contento que en los anteriores, los chicos están preparados para afrontar un partido difícil, donde tenemos que trabajar para lograr una victoria”, agregó el estratega de 48 años.

¿En Colo Colo sienten la presión de la U?

Respecto a la racha que está trayendo la U, que les mete presión y los obliga a ganar en esta fecha, el DT trasandino aseguró que no están pendientes de lo que pase al lado.

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“Lo más importantes es el día de mañana y no pensamos desde el día de mañana. Si no nos enfocamos en nosotros, no podemos permitir pensar en otra situación. No estoy en la cabeza de los demás chicos, pero yo genero y trato de darle esa tranquilidad”, finalizó.