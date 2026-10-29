Fernando Ortiz cuenta la verdad del caso Diego Ulloa en Colo Colo: “El jugador lo sabe”

El entrenador del Cacique se sinceró sobre la situación del lateral izquierdo, quien fue borrado de la citación ante Palestino la fecha pasada.

La ausencia de Diego Ulloa en la citación de Colo Colo ante Palestino el pasado domingo, generó una total sorpresa. El lateral izquierdo se había consolidado como titular en el equipo dirigido por Fernando Ortiz durante la temporada 2026 y ante los “árabes”, el futbolista ni siquiera estuvo presente en las tribunas del Estadio Santa Laura para ver el partido.

Si bien tras el empate, el DT de los albos explicó que su ausencia se trató de una “decisión técnica”, con el paso de las horas surgieron versiones sobre una posible indisciplina de Ulloa, relacionada a supuestos atrasos en los entrenamientos.

La polémica tomó fuerza luego que el periodista Edson Figueroa apuntara a la indisciplina del jugador. “Sería bueno que los técnicos que los dirigentes se hagan responsables de la actitud de los jugadores y no digan que la prensa inventó esto. Cuando no hay explicación físicas ni futbolística, tiene que ver con atrasos, esa es la realidad”, señaló el reportero.

Fernando Ortiz descarta indisciplina de Diego Ulloa

Este jueves, en conferencia de prensa realizada en el Estadio Monumental previa al choque ante Universidad de Concepción, Fernando Ortiz rompió el silencio tras ser consultado por la situación del defensor.

“Totalmente falso esa información, el jugador lo sabe. Yo decido deportivamente. Si yo tengo que juzgar por indisciplina, se lo hago saber. Ante todo está el funcionamiento del equipo”, aseguró el técnico albo, quien aclaró que la ausencia del lateral respondió exclusivamente a criterios deportivos.

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La polémica se produce, además, en medio de una noticia importante para el futuro del futbolista en Macul. En las últimas horas, Radio ADN informó que el directorio de Blanco y Negro aprobó la renovación del contrato de Ulloa, extendiendo su vínculo con Colo Colo hasta diciembre de 2027.

El nuevo acuerdo también contempla una mejora salarial para el defensor, quien se ha convertido en uno de los jugadores destacados de la campaña alba.