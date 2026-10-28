Fernando Ortiz mueve el tablero en Colo Colo: la formación que prepara ante Universidad de Concepción

El entrenador Fernando Ortiz prepara los siguientes cambios en la formación de Colo Colo.

Colo Colo ha entrado en un complejo momento de la temporada, en donde los ‘Albos’ en esta recta final acumulan cuatro encuentros sin saber de victorias en la Liga de Primera, algo que los ha ido trancando en su camino al título.

El estratega Fernando Ortiz trabaja con todo en el ‘Cacique’ después de lo que fue su igualdad a un tanto ante Palestino y ahora pone el foco en su compromiso ante Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.

Para este compromiso, el entrenador del ‘Popular’ realizaría algunos cambios dentro de su equipo, en la que contará con la ausencia de Leandro Hernández por lesión y tendría la titularidad de Erick Wiemberg y Francisco Marchant.

Dentro de las grandes novedades, sería la ratificación de Vozinha en el arco de Colo Colo, quien parece consolidarse en esta recta final de la temporada como el portero titular.

Ortiz mueve el tablero en la UC | Foto: Photo

La formación que prepara Colo Colo

La formación de Colo Colo ante el ‘Campanil’ sería con: Vozinha en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Erick Wiemberg en la zona media; Francisco Marchant, Javier Correa y Lautaro Pastrán en ataque.

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El duelo entre Colo Colo y Universidad de Concepción se disputará este viernes 30 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.