Uno que fue formado en Colo Colo, multicampeón y que conoce muy bien el club, se refirió al complejo presente del Cacique en la Liga de Primera.

En Colo Colo se han comenzado a preocupar al perder gran parte de la ventaja que tenían como líderes indiscutidos de la Liga de Primera 2026. De haber sacado 16 puntos de diferencia, ahora solo tienen siete y quedan cinco fechas por delante.

En el entorno del cuadro popular también hay preocupación, incluso un exfutbolista formado en el Estadio Monumental, que fue capitán y multicampeón con los albos, se refirió a este momento.

Se trata de David Henríquez, que aprovechó la entrevista con el podcast ‘Campeones Eternos’ para enviarle un mensaje a los referentes del plantel que dirige Fernando Ortiz, incluido el capitán Arturo Vidal, con quien compartió equipo en 2006-2007.

“Tienen un buen equipo, es lógico que estén un poco apretados. Ahí Arturo va a tener que meter un poquito de boca, salir y los más grandes tienen que salir”, lanzó el otrora zaguero.

También se mostró expectante de lo que puede pasar en el clásico universitario del próximo fin de semana: “Ganó la U, está a siete puntos… que Católica nos haga la ayuda esta semana. Colo Colo tiene que ganar”.

David Henríquez en el podcast ‘Campeones Eternos’. (Foto: Captura)

Publicidad

David Henríquez tiene a su favorito para el arco de Colo Colo

En la instancia, Henríquez también eligió el que para él debiera ser el arquero titular de Colo Colo, inclinándose por el juvenil Gabriel Maureira, quien acaba de perder la titularidad ante Vozinha.

“Para mí, Maureira. Porque tiene proyección. Colo Colo y el fútbol sudamericano es de vender jugadores para que siga funcionando y Colo Colo necesita vender. Si tienes un jugador que va adquiriendo experiencia y es joven, lo estaba haciendo bien”, opinó.

En la misma línea, recordó cuando en su época debutaron Eduardo Lobos y Claudio Bravo en el arco, quienes también cometieron errores en sus inicios.

Publicidad

“Me acuerdo entró primero Lobos, entró después Claudio y se mandaron también sus cagaditas y tienen que aprender po’, de los errores aprenden. Ahí están los más grandes para ayudarlo”, finalizó.