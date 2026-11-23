El entrenador de Colo Colo enfrentó los rumores que vinculan un posible regreso de Alexis Sánchez a Macul: "Mi cabeza está puesta en competir el sábado".

El nombre de Alexis Sánchez comienza a sonar con fuerza como posible refuerzo en el fútbol chileno de cara a la temporada 2027. El tocopillano podría regresar al país para afrontar los últimos años de su carrera tras un semestre para el olvido en la MLS.

En los últimos días, Universidad de Chile apareció como uno de los clubes interesados en contar con el máximo goleador histórico de la Roja. La idea sería convertirlo en el gran fichaje de los azules para la celebración de sus 100 años.

Sin embargo, Colo Colo también aparece atento a los movimientos del tocopillano, quien ya defendió la camiseta alba en 2007, cuando tenía apenas 18 años y consiguió dos títulos con el Cacique (Clausura 2006 y Apertura 2007).

El complicado presente de ‘Maravilla’ en el CF Montréal de la MLS alimenta las especulaciones sobre su retorno. En su paso por el cuadro canadiense, el atacante no registró goles ni asistencias y protagonizó fuertes diferencias con el entrenador Philippe Eullaffroy.

¿Alexis Sánchez volverá a Colo Colo? (Créditos: Photosport).

La opinión de Ortiz sobre Alexis Sánchez

Tras la goleada por 3-0 sobre Universidad Católica, Fernando Ortiz fue consultado por la posibilidad de que Alexis Sánchez se convierta en refuerzo albo para la próxima temporada.

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El entrenador, sin embargo, evitó entregar señales sobre el eventual fichaje y se enfocó en los próximos desafíos del equipo: “No estoy en el momento para pensar sobre lo que puede surgir en el día de mañana. Mi cabeza está puesta en el día martes, para volver a entrenar y competir el día sábado”.

En Macul conocen de sobra a ‘Maravilla’ quien tuvo su primera experiencia en el extranjero después de destacar en el fútbol chileno con la camiseta de Colo Colo.