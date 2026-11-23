El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz habló sobre la situación de Arturo Vidal para el 2027.

Colo Colo consiguió otro importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ derrotaron por 3-0 a la Universidad Católica en el Estadio Monumental, con una soberbia actuación de Maximiliano Romero, quien anotó un triplete.

Tras lo que fue este duelo, el estratega argentino Fernando Ortiz conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y se le consultó sobre el gran tema de las últimas semanas en el ‘Popular’: la continuidad de Arturo Vidal para el 2027.

“Como el presidente ha bajado líneas con respecto a conseguir los objetivos, luego hablar con el cuerpo técnico, eso ya realizado, esta semana y la siguiente, nos sentaremos con Jaime (Pizarro) y Dani (Morón) para ir analizando y pensando sobre los jugadores, no solo Arturo, si no otros compañeros que están en esa situación”, partió indicando Ortiz.

Después de estos primeros dichos, el ‘Tano’ agregó que hoy en día su gran prioridad está en poder culminar lo que es la temporada 2026, ya que aún hay partidos por disputar y luego de esto, comenzar las conversaciones con los distintos jugadores para definir su futuro.

Ortiz habló sobre el futuro de Vidal | Foto: Photosport

“Es tarea pendiente, pero no quiero perder el foco, que todavía tenemos un objetivo (Copa Chile), que también es importante, no me quiero salir de eso. A medida de que pasen los días, tendré las charlas. Arturo está dentro de las posibilidades al igual que todos los jugadores que tienen para renovar”, remarcó.

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Concluyendo, Ortiz volvió a ser consultado puntualmente por la situación de Arturo Vidal, en la que replicó el mensaje que Aníbal Mosa dejó en Colo Colo y que en los próximos días o semanas se podrá conocer que será el futuro del ‘King’.

“Yo sigo la línea que dice el presidente, de esa línea yo ahora que estoy en renovación, tengo charlas pendientes, es así, no solo Arturo, si no que todos los jugadores que tienen que renovar. Quiero hacer foco en lo que estamos ahora, vamos a pensar lo que viene ahora, viene La Serena, viene una semifinal, no salir de ese foco, es muy importante para nosotros, luego se darán las charlas correspondientes con cada jugador”, finalizó.