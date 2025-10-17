Colo Colo se prepara para afrontar con todo lo que será la recta final de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ luchan por meterse a puestos de competencias internacionales para la próxima temporada, lo que es hoy en día la gran prioridad para el club.

En las últimas horas, el entrenador del ‘Cacique’ Fernando Ortiz conversó con 24 Horas y fue consultado por lo que es su relación con Arturo Vidal dentro del club, en la que reveló que su vínculo con el ‘King’ es bastante normal de director técnico a jugador.

“Arturo es una persona, ante todo, que escucha; que se manifiesta también. Se lo dije también a él, es un jugador que le ha dado mucho al fútbol chileno a nivel nacional e internacional. Él sabe que yo como entrenador, a la hora de tomar decisiones, las tomo siempre para el beneficio del equipo”, parte señalando Ortiz.

En las últimas semanas, ha sido tema lo que han sido los dichos de Arturo Vidal ante una posible salida del club a final de temporada, en la que el DT argentino no se preocupa en demasía por dicho tema, dejando todo en manos del jugador y la institución.

Ortiz habla de su relación con Vidal en Colo Colo | Foto: Photosport

“Es Arturo… ¿Si he conversado con él? No, no soy mucho de meterme en esas cosas. Yo estoy tranquilo de lo que me da día a día Arturo y lo que me da el fin de semana, después para adelante veremos qué sucede“, declara.

Finalmente, Ortiz deja todas las polémicas sobre el futuro de Vidal de lado y se enfoca en lo que es la recta final del año, en la que espera que el 23 de Colo Colo sea un gran aporte para el equipo, en donde siente que le puede ser de gran ayuda al club.

“Yo considero que Arturo es un jugador que me puede dar mucho para yo seguir aprendiendo y es un jugador que le puede dar mucho a la institución y al fútbol chileno. Su meta es estar el día domingo con Coquimbo”, cerró.