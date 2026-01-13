Colo Colo se alista para lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ ya empiezan a ultimar detalles en su estreno en los duelos amistosos en Uruguay dentro de la Serie Río de La Plata.

Por esto, el estratega argentino Fernando Ortiz ya se prepara para lo que será su primer duelo amistoso oficial en este 2026, en el que Colo Colo se enfrentará a Olimpia de Paraguay.

Para este partido, el DT del ‘Cacique’ ya empieza a confeccionar lo que será su formación, en el que hay uno de sus jugadores parece entregarle un nuevo dolor de cabeza.

Se trata del delantero Cristián Zavala, quien asomaba como una importante opción para poder ver minutos en este partido de Colo Colo, pero parece que esta chance quedará atrás.

Zavala preocupa a Ortiz | Foto: Photosport

¿La razón? la entregó el periodista Rodrigo Gómez en su cuenta de ‘X‘, en la que indicó que el delantero hoy en día se mantiene trabajando de manera diferenciada de sus compañeros y está en duda para este duelo.

Las próximas horas podrían ser cruciales para que Fernando Ortiz tome una decisión sobre la situación de Zavala, en la que se analizará si verá minutos ante Olimpia o lo guardará para los próximos duelos amistosos.

