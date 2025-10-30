En Colo Colo hay una nueva polémica que tiene enfrentado al entrenador Fernando Ortiz con el capitán Esteban Pavez, quien ha sido cortado por el técnico argentino.

Es más, el Huesi ni siquiera ha sido citado. Su último partido fue la Supercopa del 14 de septiembre, cuando fue titular en el debut del Tano en la banca del Cacique, pero luego de ser sustituido en el entretiempo no volvió a jugar.

El pasado martes, en la avant premier de la película ‘Eterno’ por el centenario del club, el volante de 35 años rompió el silencio e indicó estar “muy caliente” por esta situación, bastante injusta a su parecer.

Este jueves fue la oportunidad de escuchar al DT, quien en conferencia de prensa se refirió a la decisión que tomó con Pavez y la reacción que ha tenido el experimentado futbolista.

“El jugador particularmente tiene estado de emociones y es entendible y la comparto, pero tengo que hacerle entender ciertas situaciones. El que juega va a estar contento, el que lo cito al banco, con muchas limitaciones para poder decidir, va a estar contento y va a estar descontento. Los que no juegan van a estar calientes. Esas tres emociones el jugador las tiene cuando hay una citación”, comenzó diciendo.

“En el caso de Esteban, La razón por la cual yo decidí se la comenté, el resto después queda dentro de la intimidad o el seno que uno trata de siempre cuidar. En esa situación yo estoy tranquilo, tiene todo el derecho de manifestarse y decir lo que él piensa. Pero esas tres emociones en el jugador siempre van a existir”, explicó Ortiz.

Esteban Pavez no es el único cortado en Colo Colo

En la instancia, el Tano Ortiz también se refirió a la situación del defensa Alan Saldivia, quien también ha ido quedando al margen de las citaciones.

“Alan vuelve de una lesión, se vuelve a resentir, tiene la posibilidad de nuevo de competir. Las decisiones a la limitación de poder llevar jugadores al banco de suplentes me limita a la posibilidad de llamarlos o citarlos, entonces yo trato de ser equilibrado a la hora de poder llevar a los jugadores. Alan está con la posibilidad de competir y en el momento en que yo decida quién juega o quién nos acompaña en el banco de suplentes, son decisiones“, transparentó el ex Santos Laguna.