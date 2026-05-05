Fernando Solabarrieta enciende el debate por polémico penal a Javier Correa en Colo Colo: “A mí…”

El periodista Fernando Solabarrieta cuestionó con dureza la decisión arbitral y encendió el debate por el uso del VAR en la jugada.

En el Estadio Monumental, Colo Colo derrotó por 3 a 1 a Coquimbo Unido en un partido pendiente por la novena fecha de la Liga de Primera 2026, resultado que le permitió quedar como puntero exclusivo del torneo.

Sin embargo, más allá del triunfo albo, una jugada en particular sigue generando debate. ¿Cuál es? Se trata del penal sancionado a favor del Cacique, en una acción que tuvo como protagonistas a Javier Correa y al defensor Dylan Escobar.

La jugada fue revisada por el VAR y posteriormente cobrada por el árbitro Héctor Jona como penal para el Popular, decisión que no estuvo exenta de controversia en el análisis posterior del encuentro.

Héctor Jona viendo en el VAR la jugada entre Correa y Escobar | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Solabarrieta cuestiona el penal que favoreció a Colo Colo

Si bien han pasado un par de días del encuentro, el periodista Fernando Solabarrieta entregó su visión en el programa Marca Personal de La Metro FM y fue categórico al cuestionar la sanción.

“A mí no me pareció penal y fue con VAR incluido. Se tira ostensiblemente, se tiró y él cae después que lo botan”, señaló.

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Solabarrieta profundizó en su análisis, apuntando al momento exacto de la caída del delantero. “¿De verdad él cae producto que lo habían tomado dos segundos antes? Cuando el defensor lo cruza abajo, Correa no cae y continúa dos segundos y cae dos segundos después”, sentenció.

De esta manera, se vuelve a instalar el debate sobre la consistencia de los criterios arbitrales en el fútbol chileno.

En resumen…

El triunfo de Colo Colo ante Coquimbo Unido estuvo marcado por el polémico penal a Javier Correa, jugada que fue criticada por Fernando Solabarrieta y que volvió a instalar el debate sobre el arbitraje en el fútbol chileno.