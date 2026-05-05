En una entrevista exclusiva con BOLAVIP, el histórico Claudio Borghi analizó el presente táctico de Colo Colo bajo el mando de Fernando "Tano" Ortiz.

Uno de los tantos desafíos del entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz en el Estadio Monumental ha sido gestionar un plantel con figuras de la talla de Arturo Vidal.

Al respecto, Claudio Borghi en conversación con BOLAVIP fue tajante sobre la autonomía que debe tener el estratega. “El técnico no tiene que estar comprometido con un jugador en especial para que sea titular, eso no ocurre”, señaló el exentrenador.

Para el Bichi, el Tano debe priorizar el funcionamiento colectivo, dejando en manos de los futbolistas la tarea de convencerlo en el día a día.

“El entrenador debe tomar la mejor decisión para el equipo. Es el jugador quien debe imponer sus características y su forma para que el técnico no tenga dudas de su posición”, agregó, enfatizando que el rendimiento es lo único que debe asegurar un puesto en el once inicial.

Claudio Borghi y su mensaje a Fernando Ortiz.

¿Doble “9” en el esquema del Tano: Esto opina Claudio Borghi?

En el plano táctico, Borghi también evaluó la posibilidad de que Ortiz alinee juntos a Javier Correa y Romero, especialmente ahora que ambos han reencontrado el camino al gol. “Sí, pero dos nueves con posibilidades de gol. Hay que habilitarlos para que queden frente al arco”, explicó el “Bichi”.

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Para el analista, la clave del éxito para esta variante ofensiva no radica solo en los nombres, sino en el volumen de juego que genere el equipo para asistirlos. “Cuando a uno de ellos se le abre el arco, agarrar confianza es mucho más fácil”, concluyó Borghi, aprobando una de las alternativas que baraja el cuerpo técnico albo para este semestre.