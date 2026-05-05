La web serie estará enfocada en la campaña de "Las Albitas" tanto a nivel local como internacional.

Colo Colo vuelve a expandir su influencia más allá de la cancha. Esta vez, el “Cacique” será la gran inspiración de una inédita producción de Televisión Nacional de Chile, que prepara una teleserie centrada en el exitoso presente del plantel femenino albo.

La apuesta llevará por nombre “Fuera de Juego” y estará ambientada en el actual tetracampeón del fútbol chileno femenino, abordando no solo la competencia deportiva, sino también las historias personales que se desarrollan dentro y fuera de la cancha. La ficción buscará mostrar el lado más humano del alto rendimiento, donde la presión, los vínculos y las decisiones personales marcan el rumbo de sus protagonistas.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto será su formato. La serie será emitida a través de TVN Vertical, una plataforma pensada para redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube Shorts, con contenido adaptado al consumo móvil. Además, gran parte de las grabaciones se están realizando en locaciones reales del Estadio Monumental, incluyendo galerías, camarines y canchas de entrenamiento.

“Fuera de Juego”: la teleserie inspirada en Colo Colo Femenino

La historia sigue a Natalia, interpretada por Antonia Reyes, una talentosa goleadora que enfrenta un complejo escenario tanto en su carrera como en su vida personal. Su situación se complica al iniciar un romance secreto con su entrenador, personaje encarnado por Christóbal Gallardo, mientras lucha por dar el salto internacional.

En paralelo, la trama suma tensión con Mabel, su mejor amiga convertida en rival, interpretada por América Navarro. En medio de celos, ambiciones y presión constante, la protagonista deberá tomar una decisión clave: priorizar el amor o su futuro profesional.

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La producción está escrita por José Fonseca, con liderazgo creativo de Diego Ayala —conocido por su trabajo en “Luis Miguel, la serie”— y dirección de Catalina González, apostando por una narrativa ágil y cercana a las nuevas audiencias.

TVN y Colo Colo destacan el impacto del proyecto

Desde TVN, su director de programación, Javier Goldschmied, valoró la iniciativa como una oportunidad para unir dos mundos de gran impacto en Chile. “Es una oportunidad única de conectar el fútbol y las teleseries, entrando de lleno en el universo del plantel femenino tetracampeón, que hoy es un referente de talento, esfuerzo y éxito”, señaló.

Además, destacó el formato vertical como una apuesta estratégica: “Es una plataforma de innovación, desarrollo de talento y generación de oportunidades en una industria que necesita renovarse constantemente”.

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Por su parte, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, también celebró la alianza, subrayando la importancia de visibilizar el fútbol femenino. “Esta alianza pone en valor la historia de Colo Colo y el esfuerzo de tantas jugadoras. Es una muestra de que el club es mucho más que competencia: es identidad, historia y proyección”, afirmó.

Finalmente, Mosa recalcó que este tipo de contenidos permite acercar al club a nuevas generaciones, destacando que “Fuera de Juego” no solo es una ficción, sino también un reconocimiento a un equipo que está marcando época en el fútbol chileno.