Carlos Villanueva pone en un altar a este jugador en Colo Colo: “Se juega la vida en la cancha”

Colo Colo vive un gran presente dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ se mantienen a tranco firme de la mano de Fernando Ortiz, quien tiene al equipo como el exclusivo líder del torneo nacional.

Por lo que es el presente del ‘Cacique’, el ex futbolista Carlos Villanueva ocupó su espacio en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports y habló de lo que fue el gran rendimiento de Javier Correa en el reciente triunfo de Colo Colo ante Coquimbo Unido.

“Para Ortiz y Colo Colo, que Correa esté a este nivel nuevamente es muy positivo, vamos a ver quien va ser el nueve titular cuando juegue con uno, pero teniendo a los dos en gran nivel, el gran beneficiado es Colo Colo”, parte indicando Villanueva.

El hoy panelista destaca lo que ha sido la competencia que ha instaurado Fernando Ortiz dentro del plantel de Colo Colo, en la que los grandes rendimientos hacen que el equipo afirme cada vez más en cada lugar del campo de juego.

Villanueva elogia a Correa | Foto: Photosport

“También sabemos que es un equipo que tampoco se genere tanto, al arriesgarse, Colo Colo puede anotar más y esta competencia interna que ha creado Ortiz en distintas posiciones, eso es bueno, Ortiz es muy justo en ese sentido”, remarca.

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Concluyendo, Villanueva llenó de elogios a lo que ha sido el trabajo de Javier Correa, quien soportó su mal momento y las críticas, donde tuvo que remar desde el banco de suplentes y en los últimos dos partidos ha sido vital para Colo Colo, ganando bonos para volver a la titularidad.

“Correa no estaba bien, no volvió bien de la lesión, estuvo en el banco y ahora Correa se nota que él se está jugando el puesto minuto a minuto, oportunidad que tiene se juega la vida en la cancha, así es como tiene que ser”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo venció a Coquimbo Unido y se mantiene como el líder exclusivo del torneo nacional.

venció a Coquimbo Unido y se mantiene como el líder exclusivo del torneo nacional. Carlos Villanueva destacó que el delantero Javier Correa está recuperando su máximo nivel tras una lesión.

destacó que el delantero está recuperando su máximo nivel tras una lesión. El técnico Fernando Ortiz ha instaurado una competencia interna que beneficia el rendimiento del equipo albo.