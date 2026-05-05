Gonzalo Fierro se ilusiona con todo con este jugador en Colo Colo: “Está aportando más”

Colo Colo sigue firme en la lucha por el título y este pasado fin de semana confirmó su solidez dentro del torneo con una importante victoria en condición de local ante Coquimbo Unido por 3-1, resultado que los deja como los únicos líderes del torneo.

Dentro de lo que fue este triunfo para el ‘Popular’, sin duda que el hombre que se llevó todas las luces fue el atacante Javier Correa, quien gracias a su doblete, le permitió a Colo Colo adueñarse de tres puntos claves en el torneo.

Sobre el rendimiento del argentino, un ex jugador del ‘Cacique’ como lo es Gonzalo Fierro se tomó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y habló del goleador, a quien lo ve de una forma distinta, en la que explica aquello.

“Se ve distinto, fijate en las faltas que no le cobran o el mismo penal, él no alega, antiguamente te vas a cuatro-cinco partidos atrás y se paraba, se ponía discutir con el árbitro”, declaró Fierro.

Fierro feliz por el presente de Correa | Foto: Photospor

Concluyendo, Fierro se muestra muy contento con lo que ha sido esta nueva versión de Javier Correa en Colo Colo, en la que desde volvió a las canchas, lo ha visto con una mejor disposición dentro del campo de juego y mucho más enfocado, algo que sin duda favorece al equipo.

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“Es otra versión, de hecho en la fecha pasada lo dijo, se ha dedicado a estar con la familia un poco más, estar tranquilo. Se ve otro Correa, está aportando más y no enfrascarse en situaciones, eso le ayuda en la confianza”, concluyó.

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