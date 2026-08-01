Referente de Colo Colo le cae con todo a este jugador a pesar del triunfo: “Su peor partido lejos”

El referente de Colo Colo y su fuerte cuestionamiento a este jugador por su rendimiento ante Everton.

Colo Colo consiguió un importante triunfo dentro de la Liga de Primera tras vencer por 4-3 a Everton de Viña del Mar, sumando tres puntos valiosos como visitantes y que lo acercan aún más a quedarse con el título del fútbol chileno.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista del ‘Cacique’, Eddio Inostroza conversó con Bolavip Chile y comentó lo que dejó esta nueva victoria de Colo Colo, en la que no quedó muy conforme con el rendimiento de Arturo Vidal.

“Colo Colo tuvo un poder ofensivo bastante fuerte, pero también preocupa la debilida defensiva de Colo Colo. Vidal jugó su peor partido lejos y el arbitraje muy permisivo también”, partió señalando Inostroza.

Agregando a esto, el ‘Yeyo’ destaca de gran forma que a pesar de no mostrar un gran fútbol, Colo Colo logró sacar la tarea adelante y se quedó con una importante victoria en un reducto bastante complicado.

Inostroza le cae a Vidal | Foto: Photosport

“Colo Colo tiene que superar estas situaciones que se presentan en el campeonato, a veces tiene partidos buenos, a veces es superior en todo sentido, pero cuando hay debilidades, hay que lograr los triunfos de todas maneras“, remarca.

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Concluyendo, Inostroza sabe que Colo Colo sigue dando grandes pasos para acercarse a un nuevo título, en la que tiene claro que será muy complicado que algún equipo logre pillar a los ‘Albos’.

“La diferencia es bastante importante, es mucho, pero hay que demostrar que fue efectivo el no estar participando en esta competencia internacional, le sacó buen provecho”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo venció 4-3 a Everton de Viña del Mar por la Liga de Primera.

venció 4-3 a Everton de Viña del Mar por la Liga de Primera. Eddio Inostroza criticó que Arturo Vidal jugó su peor partido y la debilidad defensiva.

criticó que Arturo Vidal jugó su peor partido y la debilidad defensiva. Eddio Inostroza afirmó que los ‘Albos’ se acercaron a ganar un nuevo título nacional.