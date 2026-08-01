Bernardo Vasconcelos ratificó que el portero viajará a Chile para ser refuerzo albo y desmintió su participación en un evento en Brasil.

Colo Colo puede respirar con algo de calma por Vozinha. A pesar de que el arquero de 40 años aún no aterriza en el país, su agente confirmó que el panorama no ha cambiado en el mercado de fichajes.

En conversación con La Tercera, el representante Bernardo Vasconcelos explicó qué ha frenado el viaje del portero caboverdiano. La escuadra alba lo espera desde el jueves 31 de julio.

Pese a entregar una cuota de tranquilidad, el empresario mantuvo la incógnita sobre la pregunta que el elenco de Macul no ha respondido responder: ¿cuándo desembarcará en Chile? Aún no está determinado.

“Está solucionando algunos problemas personales que han retrasado su llegada a Chile. Está trabajando en eso, pero la autorización y la visa de trabajo están solucionadas. Todavía no podemos dar una fecha con certeza”, reveló.

Luego, aprovechó para desmentir uno de los rumores sobre el destino del mundialista con Cabo Verde: un poco de paz para Colo Colo. “No hay nada de Marruecos“, indicó.

El trato entre Vozinha y Colo Colo se mantiene en pie. (Foto: Getty Images)

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Colo Colo respira por Vozinha

A su vez, Bruno Vasconcelos negó la participación de su cliente en un evento en Río de Janeiro. Presuntamente, el mundialista estará en una exposición sobre innovación, programada para el 5 de agosto.

“Vozinha nunca se comprometió con ir a Río de Janeiro, así que de ninguna manera estará la próxima semana en Brasil, como se ha dicho”, cerró el portugués.