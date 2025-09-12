Coquimbo Unido consiguió un agónico triunfo 2-1 sobre Unión La Calera en el arranque de la Fecha 23 de la Liga de Primera y dio otro gigantesco paso para su primera estrella en Primera División.

Los ‘Piratas’ llegaron a su undécimo triunfo consecutivo de la mano de Esteban González, quien agarró el timón en el puerto tras la salida de Fernando Díaz. Con la victoria ante los ‘Cementeros’, el conjunto aurinegro llegó a 56 puntos con 23 partidos disputados.

Con esta amplia diferencia y después del triunfo agónico, Coquimbo Unido dejó matemáticamente fuera de la pelea a Colo Colo y apagó el sueño del bicampeonato albo, una ilusión que en el Monumental ya se había comenzado a resignar hace varias semanas.

El agónico triunfo de Coquimbo U. dejó sin chances de campeonar a Colo Colo (Photosport).

Y es que con 22 partidos jugados, el Cacique sólo aspira a 24 puntos en caso de ganar los ocho encuentros que le quedan en el camino hasta la Fecha 30. En el mejor de los casos, el conjunto de Fernando Ortiz podría llegar a 55 puntos: inalcanzable para los 56 que ostenta Coquimbo aún con 7 partidos por delante.

De esta forma, Colo Colo concentrará sus fuerzas para encarar la recta final de la Liga de Primera con el gran objetivo de alcanzar el Chile 2 o Chile 3 de Copa Libertadores, o bien pelear un puesto para la próxima Copa Sudamericana.

De momento, el gran objetivo de los albos será vencer este domingo a Universidad de Chile en la Supercopa y levantar el primer título en la era del técnico Fernando Ortiz.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera