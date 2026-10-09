Fue campeón con Colo Colo y pasó por Europa, pero confiesa: “Me sentí infravalorado”

Cristóbal Jorquera analizó su carrera e hizo hincapié en el poco seguimiento que tuvo en el extranjero. Sin embargo, le bajó el perfil.

Ser campeón en Colo Colo no es para cualquiera y llegar a Europa, menos. A pesar de tal dificultad, un formado en la escuadra alba consiguió ambas metas, pero no se sintió reconocido del todo: ese es el caso de Cristóbal Jorquera.

En conversación con AS Chile, el mediocampista de 38 años (actualmente en Magallanes) repasó su carrera y dejó una potente confesión. Para él, su expedición en la élite no generó tanta conmoción.

Si bien estuvo en la Serie A de Italia y en la Superliga de Turquía, esperaba más impacto en su patria por su aventura internacional. También fue una pieza de recambio en la Selección Chilena.

“Siempre fui un tipo más bajo perfil, que no daba muchas entrevistas. Y quizás, cuando estaba con una vigencia espectacular afuera, no se sabía mucho de mí por lo mismo“, expresó.

“Pero no me arrepiento de nada. Ahora bien, a veces sí me sentí un poco infravalorado, pero me tenía sin cuidado, porque mi objetivo era jugar para ser feliz y porque esto me apasiona“, agregó.

Cristóbal Jorquera fue campeón con Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Cristóbal Jorquera no olvida a Colo Colo

A su vez, el volante se refirió a su período en el elenco de Macul. Con más experiencia en el cuerpo, puede sacar aprendizajes en limpio: logró alcanzar hitos que lo marcarán para siempre.

“Yo estuve desde los ocho años hasta los 22, que fue cuando me vendieron (al Genoa de Italia). Los mejores recuerdos son de cuando estaba en las divisiones inferiores, porque uno no se da tanto cuenta del esfuerzo que hacía“, lanzó.

“Tuve la suerte de debutar con 17 años en el primer equipo y me quedé en el plantel. Desde el 2006, que también jugué Copa Sudamericana… También fui campeón. Son recuerdos increíbles“, complementó.