Aníbal Mosa y sus nuevos detalles a la situación de Leandro Hernández en Colo Colo: “Él tiene una…”

En Colo Colo ha existido bastante expectación por lo que ha sido la situación de Leandro Hernández, quien ha vivido una semana más que compleja tras lo que fue el accidente que protagonizó y que lo tiene hoy en el ojo del huracán por su futuro en el ‘Cacique’.

Sobre esto, el presidente del ‘Popular’, Aníbal Mosa conversó con Radio ADN y volvió a comentar la situación del joven talento de Colo Colo, en la que sabe que atravesó un momento complejo y valora el arrepentimiento del jugador.

“La situación de Leandro la comenté el otro día, lo más importante es que está sumamente arrepentido, él cometió un error muy grave, que le pudo haber costado la vida a él u a otras personas”, parte señalando Mosa.

Siguiendo en esto, el mandamás dejó en claro que en estos días el jugador tendrá una conversación crucial para definir qué se hará con él tras esta situación, la que sin duda no le saldrá baratos.

Hernández en el ojo del huracán tras su accidente | Foto: Photosport

“Él ahora se está recuperando de una lesión que tiene, él tiene una conversación pendiente con Jaime (Pizarro), conmigo y con Fernando (Ortiz)”, remarcó.

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Finalmente, Mosa dejó bien en claro que Leandro Hernández deberá aprender de lo que fue este error que protagonizó, el que le pudo costar más que caro para su carrera y que después de esto, deberá seguir al pie de la letra lo que son los lineamientos del club, para no protagonizar una situación de esta envergadura.

“Yo recibí una llamada de él dos o tres horas después del partido en Chillán, donde se disculpó, se arrepintió y está dispuesto a recibir todas las sanciones y enmendar el camino que le da la institución, para mí es importante que reconozca su tremendo error”.

“La sacó barata, él de cierta manera tiene un tremendo futuro, pero tiene que enrielar y tiene que seguir los lineamientos de la institución y él está en esa disposición. Se le ha contratado las asistencias necesarias para apoyarlo en este difícil momento”, cerró.