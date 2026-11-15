Leyenda de Universidad Católica promete su regreso: “Voy a volver algún día, ahora no”

José Pedro Fuenzalida abordó su eventual retorno al club de sus amores. Adelantó que no será para ser DT ni gerente deportivo.

Universidad Católica tuvo una época dorada. Entre 2016 y 2021, el elenco precordillerano se consagró monarca nacional en cuatro ocasiones y, en aquel período, José Pedro Fuenzalida fue protagonista.

Con la cinta de capitán en el brazo, el mítico carrilero derecho se tituló como leyenda en San Carlos de Apoquindo y en 2024 decidió retirarse del fútbol para emigrar fuera de Chile.

Tras un paso por Estados Unidos, se instaló en España y, desde tierras europeas, promete regresar a la UC. En conversación con LUN, manifestó sus deseos de volver al equipo de sus amores, aunque ello tendrá que esperar.

“Ese es un tema que siempre hablo cuando voy a Chile. De hecho, cuando estuve hace algunos meses, conversé con Matías Claro y dije que la UC siempre podrá contar conmigo, porque yo amo al club“, indicó.

Luego, sobre la misma línea, el multicampeón con Universidad Católica agregó: “Yo espero serle útil a la institución alguna vez. Voy a volver algún día, pero ahora no porque vivo para mi familia“.

José Pedro Fuenzalida regresará a Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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José Pedro Fuenzalida quiere volver a Universidad Católica

Finalmente, consultado sobre el rol que ocuparía en su retorno a casa, Chapa -como se le apoda- descartó ser entrenador o gerente deportivo. Va por más que eso en la escuadra de Las Condes.

“Me gusta el tema táctico, pero me gusta más el tema financiero y la sicología deportiva (…) Reconozco que siento más cercano para mí en la UC algo dirigencial que solamente deportivo-competitivo“, cerró.