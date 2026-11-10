Fue uno de los puntales del título de Colo Colo y revela su deseo de continuar: “Me gustaría”

La figura de Colo Colo que expresó su deseo de poder continuar en el club para el 2027.

Colo Colo sigue gozando de lo que fue la obtención del título en el fútbol chileno tras lo que fue su victoria por 2-1 ante Ñublense de Chillán, la que significa la estrella 35 para el ‘Popular’ en la temporada 2026.

El equipo que es comandado por Fernando Ortiz logró asegurar con anticipación este título y ahora pondrá el foco en lo que será su lucha por la Copa Chile, mientras que también ponen la mira con el tema renovaciones para el 2027.

Sobre esto, uno de los puntales en el título del ‘Popular’, Lautaro Pastrán conversó con ‘Cooperativa Deportes’ y se expresó a lo que fue la obtención del título para Colo Colo, en la que sienten que cumplieron un importante objetivo en esta temporada.

“Es un objetivo que teníamos a principio de año y poder llegar a conquistarlo, estoy muy feliz por el equipo, hicimos un gran partido y quedó demostrado que lo merecíamos”, declaró.

Pastrán quiere seguir en Colo Colo | Foto: Photosport

Concluyendo, Pastrán fue consultado sobre lo que será su futuro en Colo Colo, en donde desde el ‘Cacique’ deben analizar lo que será su permanencia y el jugador desde ya expresó su deseo de poder continuar en el club para el 2027.

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“Eso se tendrá que ver, primero disfrutaremos y después hablaremos con mi representante para ver como siguen las cosas. Me gustaría (quedarme)”, cerró.

Ahora, Pastrán buscará cerrar de la mejor forma lo que será su temporada con Colo Colo, en la que espera retomar su gran protagonismo y ganar bonos para conseguir su anhelada permanencia en el ‘Cacique’ para el próximo año.