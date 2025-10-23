En Colo Colo empieza a tomar fuerza la opción de Gabriel Arias para potenciar el arco para la próxima temporada, considerando la inminente venta de Brayan Cortés a Peñarol, quien está a préstamo en el Manya con opción de compra.

En la dirigencia de Blanco y Negro quieren reforzar la portería para tenerle competencia al actual arquero titular Fernando De Paul, buscando elevar el nivel para el 2026.

Y el nombre del oriundo de Neuquén calza a la perfección, ya que termina contrato en diciembre con Racing de Avellaneda, donde hace algunos meses perdió la titularidad. Además, tiene nacionalidad chilena.

Ante esta posibilidad, un campeón internacional con los albos no lo duda y le da su visto bueno al fichaje del Gabi Arias. Se trata del exfutbolista argentino Gustavo De Luca, que en diálogo con BOLAVIP comentó la situación del golero de 38 años.

“Sí, es un buen nombre. Hizo buena campaña en Racing, pero ahora, lamentablemente para él, apareció un arquero como (Facundo) Cambeses, que en poco tiempo ya lo llamaron a la Selección y ayer contra Flamnengo demostró ser un arquerazo”, comenzó diciendo.

“Así que la verdad que parece que no tiene chances estando Cambeses en Racing, seguir atajando en Racing. Por la edad que tiene, todo, sería un buen refuerzo para Colo Colo“, añadió.

El ‘Goleador de Las Malvinas’ continuó elogiando a Arias y analizando su complejo presente como suplente en La Academia.

“Sí, es muy buen arquero, era uno de los mejores arqueros, para mí, de los que había en Argentina, jugador de equipo grande. Pero ante la aparición de Cambeses, que la verdad está haciendo las cosas muy bien y tiene historia en las juveniles de la selección, estuvo en todas, este momento es para Cambeses”, indicó.

Gabriel Arias termina contrato con Racing en diciembre. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Gabriel Arias y la presión en Colo Colo

Finalmente, el campeón de la Recopa 1992 con el Cacique adelantó que Arias no tendría problemas con la presión en Colo Colo, ya que incluso fue el portero de la Selección Chilena.

“Este arquero ya tuvo la posibilidad de atajar en la Selección también, creo que no le pesaría la camiseta de Colo Colo en este caso“, cerró De Luca.