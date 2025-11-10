Si bien el torneo aún no finaliza en el fútbol chileno, en los últimos días ya han comenzado a surgir los primeros rumores de mercado pensando la próxima temporada, en la que los equipos ya empiezan a ver nombres para poder reforzar su plantel.

En las últimas horas, un importante bombazo de mercado fue el que dio a conocer nuestro sitio Bolavip Chile, en la que indicó que la Universidad de Chile estaría tras los pasos del ex atacante de Colo Colo, Juan Martín Lucero, quien hoy milita en el Fortaleza de Brasil.

El atacante argentino tiene contrato con Fortaleza hasta diciembre de 2027, pero desde la U siguen de cerca su situación, en la que buscan replicar un préstamo tal como lo hicieron con Lucas Di Yorio, en caso de que el conjunto brasileño descienda.

Al conocerse esta noticia, desde Colo Colo no quedan muy contentos por lo que podría ser este nuevo impasse con el ‘Gato’ tras lo que fue su recordada salida del club y lo que sería una posible llegada a la U, aunque también se dice que desde Pedreros buscarían la vuelta del argentino.

Lucero es tema por una posible vuelta a Chile | Foto: Photosport

Fouillioux cuenta la firme por el caso Lucero

Ante toda esta ronda de rumores, en esta jornada el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ en Youtube, en la que lanzó una bombástica información sobre esta situación de Juan Martín Lucero y esta posible vuelta a Chile.

“Si Lucero vuelve a Chile quiere volver a Colo Colo, no a otro equipo, pero no sé si Colo Colo lo quiere y además, Colo Colo tiene de nueve a Correa. En caso de salir de Fortaleza, si considera el fútbol chileno, para él su prioridad sería volver a Colo Colo”, informó.

Esta respuesta sin duda que ilusiona al hincha de Colo Colo con una posible vuelta de Juan Martín Lucero en el próximo mercado, a pesar de que el comunicador señaló que pone en duda que en la dirigencia ‘Alba’ lo esté contactando en estos momentos.

Sin duda que esta situación de Lucero mantendrá a muchos expectantes dentro de este mercado de pases, en la que el ‘Gato’ podría tener su vuelta a Chile ante el interés que tiene de la U, como también el que puede tener de Colo Colo.