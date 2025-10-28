Fernando Ortiz y Colo Colo se quedaron con las ganas de celebrar ayer en el Estadio Nacional, donde Deportes Limache celebró en la agonía y firmó un empate que prácticamente sentencia las chances albas de clasificar a Copa CONMEBOL Sudamericana.
Para Rodrigo Herrera, destacado periodista nacional, la suerte ya está echada y no hay mucho más que hacer: “Colo Colo se quedó sin competencia internacional. No fue capaz de ganarle a un equipo que pelea el descenso, es el corolario de un año desastroso”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.
Los dichos de Herrera están fundamentados en la diferencia que existe entre los albos y Cobresal. Además, asegura que Fernando Ortiz posiblemente salga a fin de año: “Ortiz firmó su finiquito, porque ya está bastante complejo alcanzar a Cobresal con 6 puntos de diferencia y hay 15 por jugar”, recalcó.
En el cierre, Herrera le pega en el suelo al Cacique y pronostica cómo será el 2026: “La verdad, yo creo que este partido es de los peores de Colo Colo en el año. Lo administraba bien y se enredó solo. Dilapidó el futuro de Ortiz y el año internacional. Va a ser un equipo pijama el próximo año”.
Lo cierto es que no todo está perdido para Colo Colo y el próximo sábado tendrá que enfrentar a Ñublense con la obligación de derrotar a los diablos rojos y rezar para que Cobresal pierda puntos en su visita al Estadio Bicentenario de La Florida ante Audax Italiano.
La U le podría dar una mano a Colo Colo
En caso de que Universidad de Chile gane la Copa Sudamericana, la lista correrá un lugar y, si el Cacique mantiene la octava posición, se podría ver beneficiado y clasificar al certamen internacional gracias a la U.