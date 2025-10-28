Fernando Ortiz y Colo Colo se quedaron con las ganas de celebrar ayer en el Estadio Nacional, donde Deportes Limache celebró en la agonía y firmó un empate que prácticamente sentencia las chances albas de clasificar a Copa CONMEBOL Sudamericana.

Para Rodrigo Herrera, destacado periodista nacional, la suerte ya está echada y no hay mucho más que hacer: “Colo Colo se quedó sin competencia internacional. No fue capaz de ganarle a un equipo que pelea el descenso, es el corolario de un año desastroso”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Colo Colo no le gana a nadie. | Foto: Photosport

Los dichos de Herrera están fundamentados en la diferencia que existe entre los albos y Cobresal. Además, asegura que Fernando Ortiz posiblemente salga a fin de año: “Ortiz firmó su finiquito, porque ya está bastante complejo alcanzar a Cobresal con 6 puntos de diferencia y hay 15 por jugar”, recalcó.

En el cierre, Herrera le pega en el suelo al Cacique y pronostica cómo será el 2026: “La verdad, yo creo que este partido es de los peores de Colo Colo en el año. Lo administraba bien y se enredó solo. Dilapidó el futuro de Ortiz y el año internacional. Va a ser un equipo pijama el próximo año”.

Lo cierto es que no todo está perdido para Colo Colo y el próximo sábado tendrá que enfrentar a Ñublense con la obligación de derrotar a los diablos rojos y rezar para que Cobresal pierda puntos en su visita al Estadio Bicentenario de La Florida ante Audax Italiano.

La U le podría dar una mano a Colo Colo

En caso de que Universidad de Chile gane la Copa Sudamericana, la lista correrá un lugar y, si el Cacique mantiene la octava posición, se podría ver beneficiado y clasificar al certamen internacional gracias a la U.