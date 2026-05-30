El histórico zaguero se reencontró con su maestro. El registró emocionó a miles en redes sociales.

Los recuerdos de la histórica Copa Libertadores de 1991 siguen más vivos que nunca en el corazón de los hinchas de Colo Colo. Esta vez, un emotivo momento protagonizado por dos íconos de aquella gesta se robó todas las miradas y generó una ola de reacciones en redes sociales.

Todo ocurrió en Europa, donde el exentrenador albo, Mirko Jozic, tuvo un inesperado encuentro con Lizardo Garrido, uno de los pilares defensivos del equipo que conquistó América hace ya 35 años.

La escena fue compartida por Lana Tonci, hija del técnico croata, quien grabó el instante exacto en que el histórico defensor apareció de sorpresa mientras Jozic disfrutaba de una jornada familiar en un parque.

Las imágenes muestran al “Chano” acercándose visiblemente emocionado hacia quien fuera su entrenador en la campaña más importante de la historia del club. Al reconocerlo, ambos se fundieron en un largo y sentido abrazo que rápidamente conmovió a miles de fanáticos albos.

El registro no tardó en viralizarse, despertando la nostalgia de los seguidores del Cacique, quienes destacaron el cariño y respeto que todavía existe entre los protagonistas de aquella inolvidable generación.

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El emocionante abrazo entre Mirko Jozic y Lizardo Garrido

“¡Don Mirko!”, fue la primera frase que lanzó Lizardo Garrido al acercarse al técnico croata, antes de abrazarlo durante varios segundos en una escena cargada de emoción.

La sorpresa fue total para Jozic, quien inmediatamente le preguntó: “¿Y tú qué estás haciendo aquí?”. Fue entonces cuando se reveló que todo había sido preparado por Lana Tonci, hija del estratega, quien acompañaba el encuentro.

Mirko Jozic sigue muy presente en el corazón de los hinchas albos.

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“¡Es una sorpresa!”, respondió entre risas y emoción la mujer, responsable de reunir nuevamente a dos figuras fundamentales en la historia de Colo Colo.

El momento adquiere aún más relevancia considerando que Mirko Jozic, hoy con 86 años, no pudo viajar a Chile durante las actividades del Centenario albo en 2025 debido a su estado de salud y avanzada edad.

Por eso, este inesperado reencuentro con el “Chano” Garrido terminó transformándose en una verdadera joya para los hinchas colocolinos, quienes volvieron a emocionarse con el legado imborrable de los campeones de América de 1991.

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DATOS CLAVE

El histórico técnico Mirko Jozic y Lizardo Garrido protagonizaron un emotivo reencuentro en Europa.

La sorpresa fue organizada y grabada por Lana Tonci, la hija del entrenador croata.

El extécnico de Colo Colo tiene actualmente 86 años de edad.