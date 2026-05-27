CONFIRMADO: Javier Altamirano recibe inesperada amonestación en Universidad de Chile

Universidad de Chile ya empieza a preparar lo que será su compromiso ante Deportes Concepción dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ trabajan con todo para volver a los triunfos en el torneo.
Los dirigidos por Fernando Gago quieren retomar la senda del triunfo y volver a ilusionarse en pelear por el título, en la que hoy en día está a 13 puntos de Colo Colo.
En las últimas horas, uno de los jugadores de la Universidad de Chile recibió una inesperada amonestación por parte del Tribunal de Disciplina, la que fue confirmada.
¿El jugador en cuestión? Javier Altamirano, el volante azul recibió una tarjeta amarilla administrativa tras usar una indumentaria no oficial en el duelo de la U ante Cobresal, al vestir medias blancas debajo de las correspondientes.
Altamirano recibió amonestación del Tribunal | Foto: Photosport
De esta manera, Javier Altamirano sumaría su cuarta tarjeta amarilla dentro de la Liga de Primera y está a una amonestación de llegar a la quinta, la que le significaría un partido de suspensión.
Ahora, Javier Altamirano pondrá el foco en lo que será el próximo duelo de la Universidad de Chile ante Deportes Concepción, en la que lucha para ser titular.
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En Síntesis
- Universidad de Chile prepara su compromiso ante Deportes Concepción dentro de la Liga de Primera.
- El volante azul Javier Altamirano recibió una tarjeta amarilla administrativa del Tribunal de Disciplina.
- Altamirano fue amonestado por vestir medias blancas no oficiales en el duelo ante Cobresal.