Llegó el día de la verdad absoluta para las pretensiones internacionales de la precordillera. En un escenario donde solo los guapos logran imponer condiciones, Universidad Católica visita este jueves a Boca Juniors en el mítico Estadio La Bombonera

Alineaciones

El panorama en la tabla de colocaciones antes del pitazo inicial es sumamente expectante y no da margen para las especulaciones. La UC salta al césped bonaerense llegando en la condición de puntera exclusiva de su zona, pero con la obligación matemática de rescatar puntos para sellar su avance sin tener que depender de otros marcadores ni pasar sustos de última hora.

La complejidad de la jornada radica en que el dueño de casa, Boca Juniors, marcha actualmente en la tercera plaza y quemará todos sus cartuchos de local para trepar en la clasificación. Para colmo de males, en paralelo, Cruzeiro de Brasil (segundo de la tabla) buscará arrebatarle el liderato al cuadro de la franja midiendo fuerzas ante el ya eliminado Barcelona de Ecuador, en una definición simultánea que promete mantener en vilo a todo el continente.

Daniel Garnero puede vivir una jornada histórica en La Bombonera.

Los dos caminos internacionales del equipo de Garnero

El cuerpo técnico comandado por Daniel Garnero viajó a Argentina con la convicción intacta de plasmar un planteamiento ofensivo y con personalidad. Si bien en el peor de los escenarios posibles una catástrofe de resultados relegaría a la Católica al tercer puesto —con la consecuente consolación de sacar boletos de transferencia para disputar el repechaje de la Copa Sudamericana—, la mentalidad del camarín es ultra ambiciosa.

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Los de San Carlos de Apoquindo saltarán al terreno de juego enfocados únicamente en resguardar, al menos, la segunda plaza del grupo para meter sus nombres de forma directa en la ronda de los 16 mejores del continente.