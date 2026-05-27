Con figuras del extranjero y varias sorpresas: Chile Sub 20 presenta su nómina para enfrentar a Brasil

La Roja de Sebastián Miranda enfrentará a la Canarinha el próximo 6 de junio en el Estadio Nacional.

La Selección Chilena Sub 20, de la mano de Sebastián Miranda, continúa afinando detalles en el Complejo Juan Pinto Durán para su próximo gran desafío: el amistoso frente a la Selección de Brasil.

La Roja juvenil busca seguir consolidando una base de jugadores pensando en el futuro del fútbol chileno, en una generación donde varios futbolistas ya comienzan a sumar protagonismo tanto en la Primera División como en importantes ligas del extranjero.

Cabe recordar que el duelo ante la Verdeamarela se disputará el próximo sábado 6 de junio en el Estadio Nacional, recinto donde Chile intentará seguir afianzando la competitividad del equipo ante uno de los rivales más exigentes del continente.

Las grandes irrupciones de la Roja Sub 20

En ese contexto, el Equipo de Todos dio a conocer la nómina oficial para enfrentar a la Canarinha, compromiso que servirá como una importante medida para evaluar el nivel futbolístico del combinado nacional.

Dentro de la convocatoria aparecen varios nombres que vienen destacando durante la temporada 2026. Uno de ellos es Gabriel Maureira, arquero de Colo Colo que recientemente debió asumir la titularidad en el primer equipo albo tras la lesión de Fernando de Paul.

Gabriel Maureira ya suma 7 partidos en la presente temporada con el Cacique | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Además, en la nómina sobresalen futbolistas con raíces chilenas que militan en el extranjero, como Thomas Coulome del Espanyol de España, Roberto Risnaes del Copenhague de Dinamarca y Antonio Riquelme del Real Salt Lake de Estados Unidos.

Por otro lado, Jetzen López del Braga de Portugal y Zidane Yáñez también fueron considerados en la convocatoria, aunque ambos continúan en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, situación que será monitoreada por el cuerpo médico durante los próximos días.

La nómina completa de Chile ante Brasil: