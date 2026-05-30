Gonzalo Jara y su gran preocupación por este jugador en Colo Colo: “Debería darle una solución”

Gonzalo Jara se preocupa por este jugador en Colo Colo por su presente en el club.

Colo Colo tiene en esta jornada un duelo importante dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se verán las caras ante Deportes La Serena en el cuarta región y tienen la gran misión de sumar los tres puntos para seguir firmes en la cima del fútbol chileno.

En la previa a este duelo, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports y comentó lo que será la baja de Tomás Alarcón en el mediocampo, en la que indica que Fernando Ortiz tiene variantes para suplir su ausencia.

“Variantes y soluciones puede encontrar de la mitad hacía arriba, creo yo que donde más tiene es al medio, con Arturo Vidal yendo de volante y pudiendo hacer una línea de cuatro”, parte señalando Jara.

Siguiendo en esa línea, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja mostró una gran preocupación por el defensor uruguayo Javier Méndez, quien considera que pudo ser un hombre que podía formar parte de la zaga de Colo Colo y adelantar a Arturo Vidal para este duelo, algo que no estaría en los planes de Ortiz.

Méndez no se ha consolidado en Colo Colo | Foto: Photosport

“Para mí lo preocupante es que no aparezca Méndez, el defensor uruguayo, un tipo que debería darle una solución jugando con línea de tres o cuatro”, remarca.

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Concluyendo, Jara siente que para este partido Javier Méndez podía ser una opción importante para Fernando Ortiz, pero al parecer el ex Peñarol parece no llenar el paladar futbolístico del entrenador de Colo Colo, lo que sin duda preocupa al ser un refuerzo de renombre.

“En esto que la solución puede ser volante, pero la solución debería ser Méndez como central, un refuerzo como Méndez debería ser más considerado”, cerró.

En Síntesis

El líder Colo Colo , dirigido por Fernando Ortiz , enfrentará a Deportes La Serena en la cuarta región.

, dirigido por , enfrentará a Deportes La Serena en la cuarta región. El mediocampista Tomás Alarcón será baja en el plantel de los ‘Albos’ para esta jornada.

será baja en el plantel de los ‘Albos’ para esta jornada. El ex futbolista Gonzalo Jara criticó la falta de continuidad del defensor uruguayo Javier Méndez.