Claudio Borghi elige a las tres figuras de la histórica victoria de la U. Católica ante Boca Juniors

El ex futbolista, Claudio Borghi quedó enloquecido con estos tres jugadores de la UC ante Boca Juniors.

Universidad Católica disputó uno de los partidos más importantes que ha tenido en los últimos años dentro de la Copa Libertadores, en el que se enfrentó ante Boca Juniors en el último duelo de la fase de grupos y se impuso por la cuenta mínima en La Bombonera.

Esta victoria de los dirigidos por Daniel Garnero sin duda que es importante, ya que el equipo nacional clasificó como primero del grupo D, en la que dentro del conjunto de la ‘Franja’ se vieron grandes rendimientos en este compromiso

Ante lo que fue este partido, el ex futbolista Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y habló de lo que fue esta victoria, en la que destacó las tres figuras de la Universidad Católica.

“Hoy tres jugadores sacaron una cuenta muy positiva para mí: Clemente Montes, Jhojan Valencia y Juan Ignacio Díaz”, declaró.

Borghi destacó a Díaz | Foto: Photosport

Concluyendo, Borghi también puntualizó en lo que fue el trabajo de Juan Ignacio Díaz, quien ha podido ir de menos a más en esta Universidad Católica y ante Boca Juniors, fue una gran figura.

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“No quiero ser ofensivo, pero Díaz con un pasado en Argentina donde no es conocido, no es un jugador que jugó en grandes clubes”, cerró.

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