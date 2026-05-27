El delantero que generó gran furor por su llamado a la nómina de Brasil podía incluso hasta quedar fuera de la cita planetaria.

La selección de Brasil vivió un preocupante inicio en su preparación para el Mundial 2026. En el primer día de trabajos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, todas las miradas apuntaban hacia Neymar, aunque la jornada terminó lejos de lo esperado para la gran figura brasileña.

El delantero de Santos llegó al complejo Granja Comary como toda una celebridad, aterrizando en helicóptero y siendo recibido con entusiasmo por sus compañeros y el cuerpo técnico. Sin embargo, poco después comenzó la preocupación.

Neymar no pudo entrenar junto al resto del plantel y terminó abandonando las instalaciones de la Confederación Brasileña de Fútbol para continuar realizándose exámenes médicos en una clínica cercana, encendiendo inmediatamente las alarmas en Brasil.

Neymar genera alarma en Brasil.

El atacante arrastra molestias musculares desde el pasado 17 de mayo, fecha en la que disputó su último partido con Santos frente a Coritiba. Desde entonces, se perdió los últimos tres encuentros de su club y todavía no logra recuperarse completamente.

¿Qué pasará con Neymar?

La situación genera inquietud tanto en el entorno del jugador como en el propio Carlo Ancelotti. El técnico italiano había sido claro antes de entregar la nómina: solo consideraría a Neymar para el Mundial si estaba en plenitud física, algo que hoy parece estar lejos de cumplirse.

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A sus 34 años, el exjugador de FC Barcelona y Paris Saint-Germain sigue siendo la principal referencia ofensiva de Brasil, por lo que cualquier problema físico en la antesala del Mundial genera máxima preocupación.

Mientras continúan los chequeos médicos, en Brasil esperan por un diagnóstico definitivo que permita saber si “Ney” podrá entrenar normalmente en los próximos días o si su presencia en la Copa del Mundo comienza a complicarse desde el arranque.

DATOS CLAVE

Neymar abandonó el primer entrenamiento de Brasil para realizarse exámenes médicos de urgencia.

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El delantero brasileño arrastra molestias musculares desde el pasado 17 de mayo.